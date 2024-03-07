Politico: ЕК заявила о риске конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды
- AP
- © Anna Szilagyi
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ ЕК.
В коммюнике ЕК призывает государства — члены ЕС ускорить подготовку к борьбе с изменением климата.
Также в документе говорится, что страны сообщества значительно отстали от планов.
ЕК считает, что ухудшение климатической ситуации может сократить экономический рост ЕС на 7% к 2100 году.
Ранее Bloomberg писал, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.