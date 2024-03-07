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Politico: ЕК заявила о риске конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды

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Еврокомиссия предупредила о риске конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды на фоне глобального потепления.
Politico: ЕК заявила о риске конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды
  • AP
  • © Anna Szilagyi

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ ЕК. 

В коммюнике ЕК призывает государства — члены ЕС ускорить подготовку к борьбе с изменением климата. 

Также в документе говорится, что страны сообщества значительно отстали от планов. 

ЕК считает, что ухудшение климатической ситуации может сократить экономический рост ЕС на 7% к 2100 году.

Ранее Bloomberg писал, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

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