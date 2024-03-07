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Reuters: турецкий терминал Dortyol не будет принимать российскую нефть

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Турецкий нефтяной терминал Dortyol в провинции Хатай не планирует принимать российскую нефть из-за санкций, пишет Reuters со ссылкой на заявление Global Terminal Services (GTS), управляющей терминалом.

Агентство сообщает, что компания уже сообщила своим клиентам о намерении прервать работу с российской нефтью.

Компания не будет принимать какие-либо продукты российского происхождения или «любые продукты, загруженные из России», отметили в GTS.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.

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