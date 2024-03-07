Reuters: турецкий терминал Dortyol не будет принимать российскую нефть
Агентство сообщает, что компания уже сообщила своим клиентам о намерении прервать работу с российской нефтью.
Компания не будет принимать какие-либо продукты российского происхождения или «любые продукты, загруженные из России», отметили в GTS.
Ранее президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.
Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.