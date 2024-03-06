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Путин: США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что американские элиты не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после того, как распался СССР.
Путин: США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой
  • РИА Новости

В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи он обратился к участнику из США, и отметил, что после развала Советского Союза сверхдержавой остались лишь Соединённые Штаты.

 «Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство — в этом вопрос. Я считаю, что США не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», — добавил Путин.

Ранее глава государства заявил, что СССР распался, прежде всего, из-за внутренних причин.

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