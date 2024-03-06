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Tasnim: суд в Иране конфисковал груз нефтяного танкера из США Advantage Sweet

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Международный суд Тегерана постановил конфисковать груз с задержанного Ираном в апреле 2023 года американского танкера Advantage Sweet по иску больных буллёзным эпидермолизом.
Tasnim: суд в Иране конфисковал груз нефтяного танкера из США Advantage Sweet
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Tasnim.

Пациенты, больные буллёзным эпидермолизмом, обратились в Суд международных отношений Тегерана с иском к Соединённым Штатам из-за их санкций, по которым экспорт из Швеции в Иран медикаментов для лечения этого заболевания был заблокирован.

Иранский суд выдал ордер на конфискацию груза нефтетанкера Advantage Sweet.

Иран задержал этот танкер, шедший под флагом Маршалловых островов, в апреле 2023 года.

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