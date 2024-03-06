Tasnim: суд в Иране конфисковал груз нефтяного танкера из США Advantage Sweet
- Gettyimages.ru
Об этом информирует агентство Tasnim.
Пациенты, больные буллёзным эпидермолизмом, обратились в Суд международных отношений Тегерана с иском к Соединённым Штатам из-за их санкций, по которым экспорт из Швеции в Иран медикаментов для лечения этого заболевания был заблокирован.
Иранский суд выдал ордер на конфискацию груза нефтетанкера Advantage Sweet.
Иран задержал этот танкер, шедший под флагом Маршалловых островов, в апреле 2023 года.