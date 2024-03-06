В Кремле не стали раскрывать содержание закрытой части встречи Путина и Гросси
В Кремле не комментируют содержание закрытой части встречи президента России Владимира Путина и руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
«Мы не комментируем закрытую часть беседы», — сказал он.
Ранее переговоры Путина с Гросси завершились. Они длились около 50 минут.
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