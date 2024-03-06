Guardian: пять британских спецназовцев задержали за военные преступления в Сирии

Пятеро военнослужащих британского спецназа особой воздушной службы (SAS) задержаны военной полицией Великобритании по подозрению в совершении военных преступлений во время операций в Сирии.

Об этом пишет газета The Guardian.

Отмечается, что материалы дела с рекомендациями о возбуждении уголовного дела по обвинению в убийстве направлены в прокуратуру.

Ранее Британия поддержала США после авиаударов по Сирии и Ираку.