Армия Израиля заявила о многочисленных пусках снарядов со стороны Ливана
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в... Ливане, откуда сегодня вечером были произведены пуски в сторону Кирьят-Шмоны», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по противотанковому ракетному комплексу в районе Араб-эль-Луайзе.
Ранее армия Израиля обстреляла Ливан фосфорными боеприпасами.
Также в Ливане заявили, что Израиль отклонил предложение о прекращении огня.