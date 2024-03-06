Армия Израиля заявила о многочисленных пусках снарядов со стороны Ливана

Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населённых пунктов Манара и Кирьят-Шмона на севере Израиля и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы».

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в... Ливане, откуда сегодня вечером были произведены пуски в сторону Кирьят-Шмоны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по противотанковому ракетному комплексу в районе Араб-эль-Луайзе.

Ранее армия Израиля обстреляла Ливан фосфорными боеприпасами.

Также в Ливане заявили, что Израиль отклонил предложение о прекращении огня.