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В Польше скончался солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО

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В Польше скончался солдат, который попал под гусеничную машину во время учений Североатлантического альянса.
В Польше скончался солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал заместитель окружного прокурора по военным делам Бартош Оконевский. Его цитирует РИА Новости.

Согласно предварительным выводам, БМП под управлением одного из военных наехала на двух солдат.

В результате 20-летний солдат погиб, второго пострадавшего на вертолёте доставили в госпиталь.

Речь идёт о военных из механизированного батальона в Белой-Подляске 1-й механизированной бригады.

Ранее RMF сообщала, что двое военнослужащих попали под трак гусеничной машины во время учений Североатлантического альянса в Польше. 

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