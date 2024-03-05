В Польше скончался солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО
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Об этом сказал заместитель окружного прокурора по военным делам Бартош Оконевский. Его цитирует РИА Новости.
Согласно предварительным выводам, БМП под управлением одного из военных наехала на двух солдат.
В результате 20-летний солдат погиб, второго пострадавшего на вертолёте доставили в госпиталь.
Речь идёт о военных из механизированного батальона в Белой-Подляске 1-й механизированной бригады.
Ранее RMF сообщала, что двое военнослужащих попали под трак гусеничной машины во время учений Североатлантического альянса в Польше.