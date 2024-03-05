В Польше скончался солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО

В Польше скончался солдат, который попал под гусеничную машину во время учений Североатлантического альянса.

Об этом сказал заместитель окружного прокурора по военным делам Бартош Оконевский. Его цитирует РИА Новости.

Согласно предварительным выводам, БМП под управлением одного из военных наехала на двух солдат.

В результате 20-летний солдат погиб, второго пострадавшего на вертолёте доставили в госпиталь.

Речь идёт о военных из механизированного батальона в Белой-Подляске 1-й механизированной бригады.

Ранее RMF сообщала, что двое военнослужащих попали под трак гусеничной машины во время учений Североатлантического альянса в Польше.