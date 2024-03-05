В НАТО сочли непрофессиональными действия офицеров ФРГ, чей разговор перехватили

В Североатлантическом альянсе назвали непрофессиональными действия немецких офицеров, чей разговор о планах атаковать Крымский мост был перехвачен.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, чиновники НАТО по-разному отреагировали на утечку разговора офицеров.

«Один из чиновников назвал вялые меры непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников», — говорится в публикации.

Кроме того, пишет агентство, другой чиновник альянса назвал неудивительным подобное упущение Берлина.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Канцлер Германии Олаф Шольц после этого заявил, что выступает против поставок крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, поскольку, по его словам, для контроля над их применением необходимо участие немецких солдат.