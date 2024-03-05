Bloomberg: Джефф Безос вернулся на первую строчку списка богатейших людей в мире
Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку самых богатых людей в мире, обойдя руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска, пишет Bloomberg.
- Gettyimages.ru
Состояние Безоса оценивается в $200 млрд, говорится в индексе агентства.
В октябре 2023 года журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США, который возглавил Илон Маск. Состояние предпринимателя тогда оценивалось в $251 млрд.
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