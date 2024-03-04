Глава МИД Бербок: Германии важно расследовать утечку беседы офицеров
- Gettyimages.ru
- © Omer Messinger
«Для федерального правительства важно расследовать этот инцидент, при этом факты и так понятны», — цитирует дипломата ТАСС.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.