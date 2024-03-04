Глава МИД Бербок: Германии важно расследовать утечку беседы офицеров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что властям ФРГ крайне важно расследовать утечку беседы немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост.

«Для федерального правительства важно расследовать этот инцидент, при этом факты и так понятны», — цитирует дипломата ТАСС.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.