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Глава МИД Бербок: Германии важно расследовать утечку беседы офицеров

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что властям ФРГ крайне важно расследовать утечку беседы немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост.
Глава МИД Бербок: Германии важно расследовать утечку беседы офицеров
  • Gettyimages.ru
  • © Omer Messinger

«Для федерального правительства важно расследовать этот инцидент, при этом факты и так понятны», — цитирует дипломата ТАСС.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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