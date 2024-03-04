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Десять детей умерли от голода в одной из больниц в секторе Газа

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что десять детей погибли от голода в педиатрической больнице «Камаль Адван» на севере Газы.
Десять детей умерли от голода в одной из больниц в секторе Газа
  • AP
  • © Hatem Ali

Он отметил, что медицинское учреждение является единственной педиатрической больницей на севере анклава и оно переполнено пациентами.

«Отсутствие электричества представляет серьёзную угрозу для ухода за пациентами, особенно в таких критически важных отделениях, как отделение интенсивной терапии и отделение для новорождённых», — написал глава ВОЗ в соцсети Х (Twitter).

Ранее Минздрав Газы заявил, что десятки человек погибли и ранены при израильском ударе по развязке в анклаве.

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