Десять детей умерли от голода в одной из больниц в секторе Газа
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Он отметил, что медицинское учреждение является единственной педиатрической больницей на севере анклава и оно переполнено пациентами.
«Отсутствие электричества представляет серьёзную угрозу для ухода за пациентами, особенно в таких критически важных отделениях, как отделение интенсивной терапии и отделение для новорождённых», — написал глава ВОЗ в соцсети Х (Twitter).
Ранее Минздрав Газы заявил, что десятки человек погибли и ранены при израильском ударе по развязке в анклаве.