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Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США из-за угрозы преследования

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты, где ему грозит уголовное преследование из-за разглашения государственной тайны.
Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США из-за угрозы преследования
  • © AP Photo / Markus Schreiber

Слова политика приводит издание Tagesschau.

«Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту», — сказал Шольц.

Он добавил, что на территории США Ассанжа будут преследовать из-за разглашения гостайны.

Ранее сотни протестующих сторонников Джулиана Ассанжа собрались перед зданием Высокого суда Лондона, где проходили двухдневные слушания дела о его экстрадиции в США.

Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.

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