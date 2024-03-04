Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США из-за угрозы преследования
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Слова политика приводит издание Tagesschau.
«Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту», — сказал Шольц.
Он добавил, что на территории США Ассанжа будут преследовать из-за разглашения гостайны.
Ранее сотни протестующих сторонников Джулиана Ассанжа собрались перед зданием Высокого суда Лондона, где проходили двухдневные слушания дела о его экстрадиции в США.
Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.