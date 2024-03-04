Путин: быть другом и врагом России одинаково почётно

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что быть другом и врагом России одинаково почётно, но друзей у страны больше.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Есть ещё одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почётно», — сказал Путин, отметив, что друзей у России всё равно больше.

Российский лидер подчеркнул, что угрозы, которые пытаются создать России её враги, не пустые, поэтому власти на правительственном, федеральном и региональном уровнях должны обязательно иметь это в виду.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что у России сегодня есть всё, чтобы встретить любого противника, который посягнёт на её территорию.