Путин: быть другом и врагом России одинаково почётно
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Есть ещё одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почётно», — сказал Путин, отметив, что друзей у России всё равно больше.
Российский лидер подчеркнул, что угрозы, которые пытаются создать России её враги, не пустые, поэтому власти на правительственном, федеральном и региональном уровнях должны обязательно иметь это в виду.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что у России сегодня есть всё, чтобы встретить любого противника, который посягнёт на её территорию.