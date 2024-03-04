RT в Telegram
Подпишись

Politico: ЕС против кандидатуры Каллас на пост Борреля из-за отношения к России

Короткая ссылка
В Евросоюзе выступают против кандидатуры премьера Эстонии Каи Каллас как замены Жозепа Борреля на посту шефа европейской дипломатии из-за её отношения к России.
Politico: ЕС против кандидатуры Каллас на пост Борреля из-за отношения к России
  • Gettyimages.ru
  • © Pier Marco Tacca

«Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО. Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — заявил источник Politico.

В издании отметили, что беседы о возможном назначении Каллас ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.

Ранее премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом России.

Она также заявила, что не считает российские выборы демократичными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить