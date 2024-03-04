Politico: ЕС против кандидатуры Каллас на пост Борреля из-за отношения к России
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«Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО. Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — заявил источник Politico.
В издании отметили, что беседы о возможном назначении Каллас ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.
Ранее премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом России.
Она также заявила, что не считает российские выборы демократичными.