Politico: ЕС против кандидатуры Каллас на пост Борреля из-за отношения к России

В Евросоюзе выступают против кандидатуры премьера Эстонии Каи Каллас как замены Жозепа Борреля на посту шефа европейской дипломатии из-за её отношения к России.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО. Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — заявил источник Politico.

В издании отметили, что беседы о возможном назначении Каллас ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.

Ранее премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом России.

Она также заявила, что не считает российские выборы демократичными.