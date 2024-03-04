Орбан: Венгрия хотела бы сохранить экономические отношения с Россией

Венгрия не будет отделять себя от Востока и намерена развивать отношения с Россией там, где это не будет ограничено санкциями, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Такое заявление он сделал на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.

«Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», — сказал Орбан.

Венгрия желает развивать связи с Турцией, Центральной Азией, Китаем и Россией, подчеркнул политик.

«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», — цитирует Орбана ТАСС.

В эфире Kossuth Rádió Виктор Орбан отмечал, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы вооружения ей ни передавал Запад.