Орбан: Венгрия хотела бы сохранить экономические отношения с Россией
- AP
- © Omar Havana
Такое заявление он сделал на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.
«Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», — сказал Орбан.
Венгрия желает развивать связи с Турцией, Центральной Азией, Китаем и Россией, подчеркнул политик.
«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», — цитирует Орбана ТАСС.
В эфире Kossuth Rádió Виктор Орбан отмечал, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы вооружения ей ни передавал Запад.