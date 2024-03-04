RT в Telegram
Подпишись

Орбан: Венгрия хотела бы сохранить экономические отношения с Россией

Короткая ссылка
Венгрия не будет отделять себя от Востока и намерена развивать отношения с Россией там, где это не будет ограничено санкциями, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан: Венгрия хотела бы сохранить экономические отношения с Россией
  • AP
  • © Omar Havana

Такое заявление он сделал на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.

«Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», — сказал Орбан.

Венгрия желает развивать связи с Турцией, Центральной Азией, Китаем и Россией, подчеркнул политик.

«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», — цитирует Орбана ТАСС.

В эфире Kossuth Rádió Виктор Орбан отмечал, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы вооружения ей ни передавал Запад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить