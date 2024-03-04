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Deutschland Kurier: Шольц забыл об обещании не разжигать украинский конфликт

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Канцлер Германии Олаф Шольц забыл об обещании не разжигать украинский конфликт. Об этом говорится в статье Deutschland Kurier на фоне обнародования данных о переговорах немецких военных о Крымском мосту.
Deutschland Kurier: Шольц забыл об обещании не разжигать украинский конфликт
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что слова Шольца о том, что он не будет разжигать конфликт вокруг Украины, поставляя крылатые ракеты Taurus, являются фарсом.

«Слова Шольца гроша ломаного не стоят», — говорится в заявлении.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

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