Deutschland Kurier: Шольц забыл об обещании не разжигать украинский конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц забыл об обещании не разжигать украинский конфликт. Об этом говорится в статье Deutschland Kurier на фоне обнародования данных о переговорах немецких военных о Крымском мосту.

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Отмечается, что слова Шольца о том, что он не будет разжигать конфликт вокруг Украины, поставляя крылатые ракеты Taurus, являются фарсом. «Слова Шольца гроша ломаного не стоят», — говорится в заявлении. 2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались. 1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.