Deutschland Kurier: Шольц забыл об обещании не разжигать украинский конфликт
- Gettyimages.ru
Отмечается, что слова Шольца о том, что он не будет разжигать конфликт вокруг Украины, поставляя крылатые ракеты Taurus, являются фарсом.
«Слова Шольца гроша ломаного не стоят», — говорится в заявлении.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.