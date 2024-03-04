Посол Германии прибыл в МИД России

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф прибыл в МИД России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Посол отказался давать какие-либо комментарии, несмотря на вопросы журналистов, приехавших к зданию МИД.

Ранее главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что посол Германии 4 марта прибудет в МИД России из-за опубликованной записи разговоров немецких офицеров о подготовке ударов по Крымскому мосту.

1 марта Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.