Конгресс достиг договорённостей по бюджету США до конца финансового года

Демократы и республиканцы в конгрессе Соединённых Штатов достигли договорённостей, позволяющих обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября.

Об этом сказано в письменном заявлении лидера демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера.

Как передаёт ТАСС, по его словам, конгресс достиг двухпартийных договорённостей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.