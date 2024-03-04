Конгресс достиг договорённостей по бюджету США до конца финансового года
Об этом сказано в письменном заявлении лидера демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера.
Как передаёт ТАСС, по его словам, конгресс достиг двухпартийных договорённостей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.