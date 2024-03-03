ЦПВС: авиация коалиции два раза нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.

Об этом заявил заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt», — сказал он.

Кулить также добавил, что всего в феврале зафиксировано 88 случаев нарушений, связанных с полётами летательных аппаратов коалиции в районе Эт-Танф.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков, которые причастны к обстрелам сирийских правительственных сил, всего ликвидировано не менее 25 террористов.