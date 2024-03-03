NTV: Писториус выступит с заявлением по поводу прослушки офицеров бундесвера
- AFP
Об этом сообщает телеканал NTV.
«Федеральный министр обороны Борис Писториус намеревается прокомментировать дело о прослушивании телефонных разговоров в бундесвере сегодня в 16:30 (18:30 мск)», — сказано в сообщении.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.