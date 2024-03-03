NTV: Писториус выступит с заявлением по поводу прослушки офицеров бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен выступить с заявлением по вопросу перехвата переговоров немецких офицеров, которые обсуждали возможное нанесение ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.

AFP

Об этом сообщает телеканал NTV. «Федеральный министр обороны Борис Писториус намеревается прокомментировать дело о прослушивании телефонных разговоров в бундесвере сегодня в 16:30 (18:30 мск)», — сказано в сообщении. 2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались. 1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.