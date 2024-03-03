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NTV: Писториус выступит с заявлением по поводу прослушки офицеров бундесвера

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Министр обороны Германии Борис Писториус намерен выступить с заявлением по вопросу перехвата переговоров немецких офицеров, которые обсуждали возможное нанесение ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.
NTV: Писториус выступит с заявлением по поводу прослушки офицеров бундесвера
  • AFP

Об этом сообщает телеканал NTV.

«Федеральный министр обороны Борис Писториус намеревается прокомментировать дело о прослушивании телефонных разговоров в бундесвере сегодня в 16:30 (18:30 мск)», — сказано в сообщении.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

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