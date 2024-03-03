RT в Telegram
Подпишись

Journal du Dimanche: во Франции используют страх в обществе перед выборами в ЕП

Короткая ссылка
Обозреватель газеты Le Journal du Dimanche Рафаэль Стенвиль выразил мнение, что французские власти намерены использовать страх в обществе перед выборами в Европарламент.
Journal du Dimanche: во Франции используют страх в обществе перед выборами в ЕП
  • Gettyimages.ru

В своём материале он указывает, что критика «воинственного авантюризма» президента Франции Эммануэля Макрона в стране уже приравнивается к «риску превратиться в агента Кремля».

В частности, он привёл в пример высказывание французского премьера Габриэля Атталья, который обвинил Марин Ле Пен, её соратников и партию в том, что они представляют собой «российские войска», когда задался соответствующим риторическим вопросом в её адрес.

«Исполнительная власть хочет внести страх в повестку дня предстоящих европейских выборов, поляризовать дебаты таким образом, чтобы существовала только партия «Национальное объединение» как вечное препятствие президентскому лагерю. Эммануэль Макрон делает это тем более охотно, что никто не готов спорить, что он ошибается насчёт намерений Путина», — говорится в статье.

Автор материала отметил, что эта «стратегия проверена» и уже реализовывалась во время последних президентских выборов. В настоящий момент власти намерены сделать всё, чтобы «Путин стал новым пугалом французской политики».

Ранее в Париже прошли протесты против поставок оружия и отправки военных на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить