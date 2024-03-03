Обозреватель газеты Le Journal du Dimanche Рафаэль Стенвиль выразил мнение, что французские власти намерены использовать страх в обществе перед выборами в Европарламент.

В своём материале он указывает, что критика «воинственного авантюризма» президента Франции Эммануэля Макрона в стране уже приравнивается к «риску превратиться в агента Кремля».

В частности, он привёл в пример высказывание французского премьера Габриэля Атталья, который обвинил Марин Ле Пен, её соратников и партию в том, что они представляют собой «российские войска», когда задался соответствующим риторическим вопросом в её адрес.

«Исполнительная власть хочет внести страх в повестку дня предстоящих европейских выборов, поляризовать дебаты таким образом, чтобы существовала только партия «Национальное объединение» как вечное препятствие президентскому лагерю. Эммануэль Макрон делает это тем более охотно, что никто не готов спорить, что он ошибается насчёт намерений Путина», — говорится в статье.

Автор материала отметил, что эта «стратегия проверена» и уже реализовывалась во время последних президентских выборов. В настоящий момент власти намерены сделать всё, чтобы «Путин стал новым пугалом французской политики».

Ранее в Париже прошли протесты против поставок оружия и отправки военных на Украину.