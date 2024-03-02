Фицо заявил, что Италия намерена отозвать у Словакии системы ПВО SAMP/T
«Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год», — цитирует его РИА Новости.
По словам Фицо, в Италии объяснили это тем, что самим итальянцам система ПВО нужна «в другом месте».
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее поделился опасениями о том, что республика рискует остаться без систем ПВО, которые могли бы прикрывать её. Он напомнил, что союзники вывели из страны системы Patriot, а итальянцы могут не продлить миссию по размещению систем SAMP/T.