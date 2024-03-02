Евродепутат Донато считает, что Макрон и фон дер Ляйен опасны для Европы
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Ещё больше опасений вызывает последнее выступление в Европарламенте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что «нужно быть готовыми к рискам войны», отметила Донато.
«Макрон кажется самым опасным человеком в ЕС, даже если, к сожалению, сказанные им вещи срежиссированы, потому что неслучайно сразу после последовали другие предупреждения о том, что надо готовиться к войне», — сказала евродепутат в беседе с ТАСС.
То, о чем говорила фон дер Ляйен, «вызывает мурашки по коже», продолжила Донато.
Как писала газета Politico, слова президента Франции о возможности отправки европейских военных на Украину лишь навредили киевскому режиму.