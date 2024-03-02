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Евродепутат Донато считает, что Макрон и фон дер Ляйен опасны для Европы

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Президент Франции Эммануэль Макрон опасен для Европы из-за своих заявлений о возможной отправке войск на Украину, считает итальянский евродепутат Франческа Донато. По её мнению, за поведением французского политика стоит целый сценарий «подготовки общественного мнения к неизбежности войны».
Евродепутат Донато считает, что Макрон и фон дер Ляйен опасны для Европы
  • Gettyimages.ru

Ещё больше опасений вызывает последнее выступление в Европарламенте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что «нужно быть готовыми к рискам войны», отметила Донато.

«Макрон кажется самым опасным человеком в ЕС, даже если, к сожалению, сказанные им вещи срежиссированы, потому что неслучайно сразу после последовали другие предупреждения о том, что надо готовиться к войне», — сказала евродепутат в беседе с ТАСС.

То, о чем говорила фон дер Ляйен, «вызывает мурашки по коже», продолжила Донато.

Как писала газета Politico, слова президента Франции о возможности отправки европейских военных на Украину лишь навредили киевскому режиму. 

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