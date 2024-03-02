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Лавров: Россия обеспокоена намерением Израиля «зачистить» Рафах

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Россия обеспокоена желанием израильской армии «зачистить» город Рафах в секторе Газа. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия обеспокоена намерением Израиля «зачистить» Рафах
  • РИА Новости

«Израиль пока не меняет своей задачи зачистить Газу полностью, ликвидировать ХАМАС», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что операция по зачистке Рафаха готовится накануне священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее российский министр иностранных дел сообщил, что количество гражданских, погибших за время операции Израиля в секторе Газа, превысило число жертв среди мирного населения за период после государственного переворота на Украине в 2014 году.

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