Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке
- РИА Новости
Об этом сообщает МИД России.
Отмечается, что во время беседы министры затронули ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.
Кроме того, Лавров и Фидан обсудили актуальные вопросы российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.
Ранее стало известно, что 1 марта Лавров прибыл в Турцию, где принимает участие в Антальском дипломатическом форуме.