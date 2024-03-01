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Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан на полях дипломатического форума в Анталье обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке
  • РИА Новости

Об этом сообщает МИД России.

Отмечается, что во время беседы министры затронули ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.

Кроме того, Лавров и Фидан обсудили актуальные вопросы российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Ранее стало известно, что 1 марта Лавров прибыл в Турцию, где принимает участие в Антальском дипломатическом форуме.

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