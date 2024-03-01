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Радьков: планируем расширить количество школ с русскими классами в Лаосе

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Анастасия Румянцева
Как рассказал в беседе с RT руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков, сегодня, 1 марта, состоялась торжественная церемония дарения книг научно-методической и художественной литературы библиотекам школ, где преподаётся русский язык в качестве иностранного.
Радьков: планируем расширить количество школ с русскими классами в Лаосе
  • РИА Новости

Он напомнил, что в прошлом году был запущен проект по внедрению русского языка в систему школьного образования в Лаосе.

«Преподают профессиональные русисты из Томского государственного университета. Конечно же, мы планируем расширить количество школ, в которых будут созданы русские классы и в которых будет преподаваться русский язык. А сегодня была торжественная церемония вручения книг школьным библиотекам», — объяснил собеседник RT.

Прежде всего, по его словам, это учебники по русскому языку, научно-методические материалы, художественная литература, которая поможет школьникам лучше узнать российскую культуру, узнать больше о России.

«Этот проект мы осуществили при поддержке Общества российско-лаосской дружбы, которое также активно приняло участие в нём, занималось закупкой и поставкой необходимой литературы», — рассказал Радьков.

Он добавил, что сейчас на повестке дня стоит вопрос подготовки учителей, преподавателей русского языка среди лаосцев.

«Понятно, что если русский язык 30 лет не преподавался, то и преподавателей в Лаосе практически нет, именно профессиональных русистов. Поэтому в рамках квоты, предоставляемой правительством Российской Федерации, направят 12 выпускников бакалавриата кафедры русского языка Лаосского университета на обучение по магистерским программам в государственный педагогический университет имени Герцена в Санкт-Петербург, что позволит при успешном окончании получить уже достаточное количество преподавателей, чтобы они через несколько лет могли преподавать в школах и охватить большее количество школ, не только в Вьентьяне, но и в крупных городах страны», — заявил он.

Ещё Радьков подчеркнул, что лаосцы проявляют очень большой интерес к русскому языку, дети с удовольствием учат его.

«Мы получили заключение Института научной педагогики, который существует в Лаосе при Министерстве образования и спорта, который делал аудит качества преподавания русского языка в лаосских школах на протяжении первого семестра, и получили высокую оценку качества преподавания и качества того, как лаосские дети усваивают школьную программу», — заключил он.

Ранее Радьков рассказал в беседе с RT об открытии русских классов в двух престижных школах Лаоса.

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