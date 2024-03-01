Посол России во Франции заявил о замороженном состоянии отношений двух стран

Российский посол в Париже Алексей Мешков в эфире «России 24» заявил, что отношения России и Франции на сегодняшний день заморожены.

По его словам, по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности россияне и французы — как постоянные члены Совбеза ООН — ведут разговоры.

«Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены», — цитирует его РИА Новости.

При этом он добавил, что отношения на уровне гражданских обществ между странами сохраняются, а также возобновляются культурные связи.

Ранее Мешков заявил, что французское общество не готово к эскалации конфликта из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину.