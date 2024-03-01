Посол России во Франции заявил о замороженном состоянии отношений двух стран
- РИА Новости
По его словам, по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности россияне и французы — как постоянные члены Совбеза ООН — ведут разговоры.
«Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены», — цитирует его РИА Новости.
При этом он добавил, что отношения на уровне гражданских обществ между странами сохраняются, а также возобновляются культурные связи.
Ранее Мешков заявил, что французское общество не готово к эскалации конфликта из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину.