Трамп заявил, что рассматривает Эбботта и Скотта на пост вице-президента США

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает губернатора Техаса Грэга Эбботта и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента.

«Он (Эбботт. — RT) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку... Он из тех, кого я бы рассматривал», — сказал он в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что губернатор Техаса делает отличную работу.

«Он очень хороший человек. Для меня он невероятный», — охарактеризовал экс-лидер США Скотта.

Ранее Трамп сообщил, что США проиграют третью мировую войну ещё до её начала при президентстве Джо Байдена.