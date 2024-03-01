RT в Telegram
Подпишись

Трамп заявил, что рассматривает Эбботта и Скотта на пост вице-президента США

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает губернатора Техаса Грэга Эбботта и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента.
Трамп заявил, что рассматривает Эбботта и Скотта на пост вице-президента США
  • AP

«Он (Эбботт. — RT) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку... Он из тех, кого я бы рассматривал», — сказал он в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что губернатор Техаса делает отличную работу.

«Он очень хороший человек. Для меня он невероятный», — охарактеризовал экс-лидер США Скотта.

Ранее Трамп сообщил, что США проиграют третью мировую войну ещё до её начала при президентстве Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить