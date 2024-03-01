Трамп заявил, что рассматривает Эбботта и Скотта на пост вице-президента США
- AP
«Он (Эбботт. — RT) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку... Он из тех, кого я бы рассматривал», — сказал он в интервью Fox News.
Трамп подчеркнул, что губернатор Техаса делает отличную работу.
«Он очень хороший человек. Для меня он невероятный», — охарактеризовал экс-лидер США Скотта.
Ранее Трамп сообщил, что США проиграют третью мировую войну ещё до её начала при президентстве Джо Байдена.