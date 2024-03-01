Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС и солнечных электростанций

Мали обсуждает с Россией строительство двух солнечных электростанций и создание АЭС на территории африканского государства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе решено перейти к строительству атомных электростанций для укрепления энергетического баланса страны», — цитирует его РИА Новости.

При этом Диоп добавил, что в краткосрочной перспективе речь идёт о создании двух солнечных электростанций, которые смогут обеспечить потребности страны.

Министр добавил, что предприниматели из России могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране.