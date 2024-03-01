Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС и солнечных электростанций
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Об этом сообщил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
«В среднесрочной и долгосрочной перспективе решено перейти к строительству атомных электростанций для укрепления энергетического баланса страны», — цитирует его РИА Новости.
При этом Диоп добавил, что в краткосрочной перспективе речь идёт о создании двух солнечных электростанций, которые смогут обеспечить потребности страны.
Министр добавил, что предприниматели из России могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране.