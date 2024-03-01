Сийярто: Венгрия готова направить деньги не на оружие ВСУ, а на безопасность Чада

Венгрия выразила желание, чтобы $18 млн, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности в Чаде.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия не вкладывается в поставки оружия Украине из Европейского фонда мира.

«Мы решили, что инициируем использование этих $18 млн для улучшения безопасности в Чаде», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Сийярто подчеркнул, что заявления об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях противоречат позиции Североатлантического альянса, который ранее решил воздержаться от прямого вмешательства в конфликт.