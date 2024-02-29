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На севере Газы число умерших от обезвоживания детей выросло до десяти

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Количество детей, умерших на севере сектора Газа в результате обезвоживания и недоедания, увеличилось до десяти. Об этом сообщил представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.
На севере Газы число умерших от обезвоживания детей выросло до десяти
  • © Mohammed Dahman

Как пишет РИА Новости, по его словам, ещё четыре ребёнка умерли из-за обезвоживания и недоедания в больнице Камаль Адван на севере анклава.

«Число детей, умерших из-за обезвоживания и недоедания на севере Газы, увеличилось до десяти», — сообщил аль-Кидра.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 30 тыс.

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