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Нетаньяху: победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над палестинским движением ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов, в том числе тех, что действуют в Рафахе.
Нетаньяху: победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов
  • AP
  • © Ronen Zvulun

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Нетаньяху, свобода действий израильской армии с начала войны является беспрецедентной с момента создания государства, и он будет продолжать вместе со своими соратниками сопротивляться «любому международному давлению», направленному на прекращение кампании.

«Кампания продолжится. Победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов, в том числе в Рафахе», — сказал он.

Ранее израильская армия представила план по эвакуации гражданского населения Рафаха на юге сектора Газа.

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