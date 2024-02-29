Нетаньяху: победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам Нетаньяху, свобода действий израильской армии с начала войны является беспрецедентной с момента создания государства, и он будет продолжать вместе со своими соратниками сопротивляться «любому международному давлению», направленному на прекращение кампании.
«Кампания продолжится. Победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов, в том числе в Рафахе», — сказал он.
Ранее израильская армия представила план по эвакуации гражданского населения Рафаха на юге сектора Газа.