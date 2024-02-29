Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский на неформальной встрече Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSEC) заявил о потере Украиной суверенитета.

Соответствующее заявление приводится на сайте ведомства.

«Эта страна потеряла свой суверенитет не сейчас, а десять лет назад, в 2014 году, в результате спонсируемого и организованного США и ЕС государственного переворота. Вчера, 22 февраля, исполнилось десять лет так называемому майдану», — отметил он.

Отдельно Биричевский указал, что в России прекрасно помнят абсолютно фашистский лозунг «майдана»: «Москаляку на гиляку» — что означает «Смерть русским».

«Конечно, мы рассматриваем этот государственный переворот как абсолютно недемократическое, безжалостное свержение законной власти Киева. Это произошло уже на следующий день после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович подписал с представителями оппозиции соглашение о политическом урегулировании кризиса, гарантами которого выступили Франция, Германия и Польша. Утром того же дня соглашения были сброшены на ветер. И никого это до сих пор не волнует», — подчеркнул он.

Дипломат также напомнил об уничтожении фашистским киевским режимом собственного населения в Донбассе, указав, что против мирных жителей Донецка и, в частности детей, применялись противопехотные мины-лепестки.

Биричевский подчеркнул, что Россия будет последовательно добиваться своих целей в рамках специальной военной операции.