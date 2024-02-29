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ЕК разморозила почти €137 млрд для Польши из фондов Евросоюза

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Еврокомиссия разморозила для Польши почти €137 млрд после усилий страны по укреплению независимости судебной системы.
ЕК разморозила почти €137 млрд для Польши из фондов Евросоюза
  • AFP
  • © JAMES ARTHUR GEKIERE / BELGA

Об этом пишет РИА Новости.

«Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС в размере до €137 млрд», — отмечается в материале.

Уточняется, что Варшава получит до €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии (Recovery and Resilience Facility, RRF) и до €76,5 млрд из фондов сплочения (cohesion funds).

23 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала о предстоящей разблокировке €137 млрд для Польши из бюджета ЕС.

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