Путин: в ближайшей перспективе Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономик мира

В ближайшей перспективе Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономик мира, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он рассказал, что в 2023 году экономика России росла темпами выше мировой, опередив по этому показателю все страны G7.

«Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темпы и качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд — войдём в четвёрку крупнейших экономических держав мира», — заявил Путин.

Ранее Путин сообщал, что валовой внутренний продукт России в 2023 году вырос на 3,6%.