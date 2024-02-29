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Путин: в ближайшей перспективе Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономик мира

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В ближайшей перспективе Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономик мира, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Путин: в ближайшей перспективе Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономик мира
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Он рассказал, что в 2023 году экономика России росла темпами выше мировой, опередив по этому показателю все страны G7.

«Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темпы и качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд — войдём в четвёрку крупнейших экономических держав мира», — заявил Путин.

Ранее Путин сообщал, что валовой внутренний продукт России в 2023 году вырос на 3,6%.

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