Песков назвал опасными заявления Макрона об отправке западных военных на Украину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются опасными.

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобное развитие событий, как отправка войск на Украину, может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности в Европе и привести к непоправимым последствиям.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счёл «не очень целесообразной» идею Эммануэля Макрона об отправке военных стран Запада на Украину.