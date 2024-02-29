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Песков назвал опасными заявления Макрона об отправке западных военных на Украину

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются опасными.
Песков назвал опасными заявления Макрона об отправке западных военных на Украину
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобное развитие событий, как отправка войск на Украину, может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности в Европе и привести к непоправимым последствиям.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счёл «не очень целесообразной» идею Эммануэля Макрона об отправке военных стран Запада на Украину.

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