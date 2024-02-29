Песков назвал опасными заявления Макрона об отправке западных военных на Украину
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля отметил, что подобное развитие событий, как отправка войск на Украину, может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности в Европе и привести к непоправимым последствиям.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счёл «не очень целесообразной» идею Эммануэля Макрона об отправке военных стран Запада на Украину.