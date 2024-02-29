МИД: отношения России с ФРГ и Францией находятся на беспрецедентно низком уровне
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это не наш выбор», — цитирует её РИА Новости.
По словам дипломата, особо активную роль в эскалации боевых действий играют Германия и Франция.
«На протяжении двух лет мы наблюдаем, как... Германия и Франция накачивают Украину современными смертоносными системами, обучают военнослужащих, снабжают разведданными», — сказала Захарова.
Также она отметила, что соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют.