МИД: отношения России с ФРГ и Францией находятся на беспрецедентно низком уровне

Подписание Парижем и Берлином соглашения о безопасности с Киевом не влияет на отношения с Москвой, они находятся на беспрецедентно низком уровне.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это не наш выбор», — цитирует её РИА Новости.

По словам дипломата, особо активную роль в эскалации боевых действий играют Германия и Франция.

«На протяжении двух лет мы наблюдаем, как... Германия и Франция накачивают Украину современными смертоносными системами, обучают военнослужащих, снабжают разведданными», — сказала Захарова.

Также она отметила, что соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют.