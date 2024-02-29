Chicago Suntimes: суд в Иллинойсе исключил Трампа из праймериз в штате

Суд в американском Иллинойсе постановил исключить экс-президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, приостановив исполнение решения до апелляции.

Об этом пишет издание Chicago Suntimes.

«Окружной судья распорядился, чтобы избирательная комиссия штата исключила Трампа из предварительных выборов 19 марта», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа о пересмотре решения о его иммунитете.

Также стало известно, что соперник Трампа на выдвижение от Республиканской партии Никки Хейли лишилась финансирования организацией «Американцы за процветание».