Chicago Suntimes: суд в Иллинойсе исключил Трампа из праймериз в штате
Об этом пишет издание Chicago Suntimes.
«Окружной судья распорядился, чтобы избирательная комиссия штата исключила Трампа из предварительных выборов 19 марта», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа о пересмотре решения о его иммунитете.
Также стало известно, что соперник Трампа на выдвижение от Республиканской партии Никки Хейли лишилась финансирования организацией «Американцы за процветание».