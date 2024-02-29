Politico: решение Макконнелла об уходе может снизить шансы Киева получить помощь

Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост может уменьшить шансы Украины получить военную помощь от США.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, с уходом Макконнелла фракция рискует потерять «своего самого видного сторонника Украины».

Ранее в Associated Press заявили, что Макконнелл уйдёт с поста лидера республиканцев в сенате в ноябре.