Politico: решение Макконнелла об уходе может снизить шансы Киева получить помощь
Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост может уменьшить шансы Украины получить военную помощь от США.
Об этом пишет Politico.
По данным издания, с уходом Макконнелла фракция рискует потерять «своего самого видного сторонника Украины».
Ранее в Associated Press заявили, что Макконнелл уйдёт с поста лидера республиканцев в сенате в ноябре.
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