Шольц заявил, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине
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В опубликованном на его странице в социальной сети X видеоподкасте Шольц отметил, что страны — участницы альянса не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в войну между Россией и НАТО.
«Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками», — добавил он.
Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что Шольц не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину.