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Шольц заявил, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине

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Североатлантический альянс не является и не станет стороной конфликта на Украине. С заявлением об этом выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Marquardt/NurPhoto

В опубликованном на его странице в социальной сети X видеоподкасте Шольц отметил, что страны — участницы альянса не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в войну между Россией и НАТО.

«Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками», — добавил он.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что Шольц не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину.

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