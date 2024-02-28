Шольц заявил, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине

Североатлантический альянс не является и не станет стороной конфликта на Украине. С заявлением об этом выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В опубликованном на его странице в социальной сети X видеоподкасте Шольц отметил, что страны — участницы альянса не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в войну между Россией и НАТО.

«Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками», — добавил он.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что Шольц не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину.