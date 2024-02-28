Глава Google Пичаи назвал неприемлемыми расистские ответы нейросети Gemini

Гендиректор Google Сундар Пичаи считает совершенно неприемлемой ситуацию вокруг нейросети Gemini, которую пользователи назвали расистской. В ответ на просьбу сгенерировать исторических персонажей нейросеть меняла их пол и расовую принадлежность.

Так, портал Semafor напоминает, что Gemini в ряде случаев выдавал оскорбительные результаты, отказываясь изображать белых людей. При этом людей с другими цветами кожи нейросеть могла представить в виде нацистов, викингов или Папы Римского.

Ещё больше споров возникло вокруг нейросети, когда она начала давать «сомнительные ответы» на вопросы, например, приравнивая влияние Илона Маска на общество к тому, что делал Адольф Гитлер, говорится в сообщении.

«Я знаю, что некоторые из ответов (нейросети. — RT) оскорбили наших пользователей и продемонстрировали предвзятость, вношу ясность: это совершенно неприемлемо», — сказал Пичаи.

Американский миллиардер Илон Маск ранее заявил о «безумном расистском» программировании в американской компании Google из-за казуса с её нейросетью Gemini.