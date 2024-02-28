RT в Telegram
Подпишись

Глава Google Пичаи назвал неприемлемыми расистские ответы нейросети Gemini

Короткая ссылка
Гендиректор Google Сундар Пичаи считает совершенно неприемлемой ситуацию вокруг нейросети Gemini, которую пользователи назвали расистской. В ответ на просьбу сгенерировать исторических персонажей нейросеть меняла их пол и расовую принадлежность.
Глава Google Пичаи назвал неприемлемыми расистские ответы нейросети Gemini
  • Gettyimages.ru

Так, портал Semafor напоминает, что Gemini в ряде случаев выдавал оскорбительные результаты, отказываясь изображать белых людей. При этом людей с другими цветами кожи нейросеть могла представить в виде нацистов, викингов или Папы Римского.

Ещё больше споров возникло вокруг нейросети, когда она начала давать «сомнительные ответы» на вопросы, например, приравнивая влияние Илона Маска на общество к тому, что делал Адольф Гитлер, говорится в сообщении.

«Я знаю, что некоторые из ответов (нейросети. — RT) оскорбили наших пользователей и продемонстрировали предвзятость, вношу ясность: это совершенно неприемлемо», — сказал Пичаи.

Американский миллиардер Илон Маск ранее заявил о «безумном расистском» программировании в американской компании Google из-за казуса с её нейросетью Gemini.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить