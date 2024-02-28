Губернатор Техаса ввёл чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров

В США губернатор Техаса Грег Эббот ввёл чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне природных пожаров.

Об этом говорится в заявлении на сайте офиса Эббота.

«Эббот... опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в ответ на... природные пожары по всему штату», — сообщается в документе.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис направил в Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для помощи в борьбе с притоком незаконных мигрантов.