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Губернатор Техаса ввёл чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров

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В США губернатор Техаса Грег Эббот ввёл чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне природных пожаров.
Губернатор Техаса ввёл чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров
  • © Flower Mound Fire Department via AP

Об этом говорится в заявлении на сайте офиса Эббота.

«Эббот... опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в ответ на... природные пожары по всему штату», — сообщается в документе.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис направил в Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для помощи в борьбе с притоком незаконных мигрантов.

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