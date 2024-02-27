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Посол: Россия с озабоченностью воспринимает агрессивную риторику немецких властей

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Москва с озабоченностью воспринимает всё более агрессивную риторику немецких властей. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
Посол: Россия с озабоченностью воспринимает агрессивную риторику немецких властей
  • AFP

«С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне», — приводит РИА Новости его слова.

Нечаев подчеркнул, что в Берлине звучат призывы «готовиться к войне с Россией», а также перенести военные действия на российскую территорию.

Ранее в испанском правительстве заявили, что идея отправить европейские войска на Украину не встретила поддержки в Испании.

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