Посол: Россия с озабоченностью воспринимает агрессивную риторику немецких властей
- AFP
«С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне», — приводит РИА Новости его слова.
Нечаев подчеркнул, что в Берлине звучат призывы «готовиться к войне с Россией», а также перенести военные действия на российскую территорию.
Ранее в испанском правительстве заявили, что идея отправить европейские войска на Украину не встретила поддержки в Испании.