Посол: Россия с озабоченностью воспринимает агрессивную риторику немецких властей

Москва с озабоченностью воспринимает всё более агрессивную риторику немецких властей. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне», — приводит РИА Новости его слова.

Нечаев подчеркнул, что в Берлине звучат призывы «готовиться к войне с Россией», а также перенести военные действия на российскую территорию.

Ранее в испанском правительстве заявили, что идея отправить европейские войска на Украину не встретила поддержки в Испании.