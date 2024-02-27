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Выживший при крушении кабины фуникулёра в Италии мальчик получил €3 млн

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Девятилетний мальчик из Израиля, выживший при крушении кабины фуникулёра в Италии в 2021 году, получил €3 млн компенсации.

Об этом пишет издание Focus.de.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек, в том числе двое детей.

Девятилетний мальчик оказался единственным выжившим. В аварии он потерял всю семью. Впоследствии опеку над ним получила его тётя по отцовской линии.

По последним данным, перед судом по делу о ЧП предстанут шесть человек, в том числе трое сотрудников компании Leitner.

В ходе расследования выяснилось, что аварийная система экстренного торможения кабины фуникулёра была отключена.

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