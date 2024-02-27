Выживший при крушении кабины фуникулёра в Италии мальчик получил €3 млн
Об этом пишет издание Focus.de.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек, в том числе двое детей.
Девятилетний мальчик оказался единственным выжившим. В аварии он потерял всю семью. Впоследствии опеку над ним получила его тётя по отцовской линии.
По последним данным, перед судом по делу о ЧП предстанут шесть человек, в том числе трое сотрудников компании Leitner.
В ходе расследования выяснилось, что аварийная система экстренного торможения кабины фуникулёра была отключена.