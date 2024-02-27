В бундестаге заявили, что Шольц тормозит усилия ЕС по поддержке Украины
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В противовес Шольцу она поставила президента Франции Эммануэля Макрона, который, по словам немецкого депутата, является в ЕС движущей силой в вопросе поддержки Киева.
«...уже бросается в глаза, что Макрон выступает движущей силой, а канцлер — тормозящей», — отметила Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke, фрагмент которого приводит ТАСС.
Ранее Шольц заявил, что поставки Вооружённым силам Украины ракет Taurus могут втянуть Германию в конфликт.