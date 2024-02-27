В бундестаге заявили, что Шольц тормозит усилия ЕС по поддержке Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тормозит усилия Европейского союза в процессе поддержки Украины. Такую точку зрения высказала глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

В противовес Шольцу она поставила президента Франции Эммануэля Макрона, который, по словам немецкого депутата, является в ЕС движущей силой в вопросе поддержки Киева.

«...уже бросается в глаза, что Макрон выступает движущей силой, а канцлер — тормозящей», — отметила Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke, фрагмент которого приводит ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что поставки Вооружённым силам Украины ракет Taurus могут втянуть Германию в конфликт.