В МИД России назвали символичным выбор Москвы для первого визита премьера Йемена
Богданов в беседе с ТАСС подчеркнул, что речь идёт о действительно очень важном визите. Замглавы МИД России уточнил, что первоначально бен Мубарак должен был посетить Россию в должности министра иностранных дел, однако его назначили на пост премьер-министра.
«Поэтому в новом качестве как глава правительства Йемена он осуществляет первый визит в Российскую Федерацию, что само по себе символично», — заключил Богданов.
Ранее стало известно, что глава правительства Йемена прибыл в Москву с официальным визитом.