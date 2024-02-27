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В МИД России назвали символичным выбор Москвы для первого визита премьера Йемена

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Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бен Мубарак выбрал Россию для своего первого визита в должности главы правительства. Как сообщил российский замминистра иностранных дел Михаил Богданов, такой выбор — символичный.

Богданов в беседе с ТАСС подчеркнул, что речь идёт о действительно очень важном визите. Замглавы МИД России уточнил, что первоначально бен Мубарак должен был посетить Россию в должности министра иностранных дел, однако его назначили на пост премьер-министра.

«Поэтому в новом качестве как глава правительства Йемена он осуществляет первый визит в Российскую Федерацию, что само по себе символично», — заключил Богданов.

Ранее стало известно, что глава правительства Йемена прибыл в Москву с официальным визитом.

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