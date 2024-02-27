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Пашинян отправился в Грецию, где встретится с Мицотакисом

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Грецию с рабочим визитом, там он встретится в том числе с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
Пашинян отправился в Грецию, где встретится с Мицотакисом
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в Грецию. В рамках поездки запланированы встречи премьер-министра с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Константиносом Тасуласом», — сообщила пресс-служба Пашиняна.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин ранее отметил, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении воспринимаются как дистанцирование от России.

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