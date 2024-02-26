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ВВС Израиля нанесли новые авиаудары по территории Ливана

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Израильские военные нанесли несколько новых авиаударов по объектам на территории Ливана.
ВВС Израиля нанесли новые авиаудары по территории Ливана
  • AP

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по пусковой установке в районе Кавкабы, откуда были произведены десятки запусков в направлении Голанских высот примерно час назад», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что израильская авиация до этого ударила по военным объектам «Хезболлы» в районе населённого пункта Аит-эш-Шааб.

Ранее армия Израиля также наносила удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана.

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