Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Володин передал принцу тёплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Володин с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию.