Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Володин передал принцу тёплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Володин с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: